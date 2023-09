Volkswagen: grote IT-storing verholpen

Volkswagen zegt de grote IT-storing te hebben verholpen. Door de technische problemen kwamen veel Duitse fabrieken van de automaker woensdag plat te liggen. De productie kan nu weer beginnen, laat een woordvoerder van het concern weten aan het Duitse persbureau DPA.

Door de storing in het dataverkeer stopte de productie van auto’s in Wolfsburg, Emden, Zwickau en Osnabrück. Ook fabrieken voor onderdelen in Kassel, Braunschweig en Salzgitter hadden last van de storing.

“De IT-infrastructuurproblemen in het netwerk van Volkswagen zijn in de loop van de nacht opgelost en het netwerk werkt weer stabiel”, laat Volkswagen weten. Het kan wel voorkomen dat enkele systemen nog “in een overgangsfase” zitten en daarom nog niet helemaal werken.

Ook dochterbedrijf Audi meldde woensdag problemen. Zakenkrant Handelsblatt schreef dat daarnaast autodealers en een Amerikaanse fabriek in Chattanooga getroffen waren. Volkswagen heeft geen aanwijzingen dat de storing het gevolg is van een cyberaanval.