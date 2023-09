Voorlopig geen verkoopverbod iPhone 12, RDI wacht update Apple af

Een verkoopverbod voor de iPhone 12 vanwege te hoge stralingsniveaus is in Nederland voorlopig niet aan de orde. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) stelt vast dat de smartphone in sommige gevallen te veel straling afgeeft, maar dit zorgt niet voor acute gezondheidsrisico’s. De telecomtoezichthouder wacht nu af met welke aanpassingen Apple komt om de iPhone 12 te laten voldoen aan de Europese normen.

Na de update voor de iPhone 12 kijken Europese toezichthouders of er vervolgstappen nodig zijn. Daarin zal Frankrijk het voortouw nemen. Maar een woordvoerder van de RDI benadrukt dat van eventuele nieuwe maatregelen nog lang geen sprake is. “Apple is nu aan zet en daar is het wachten op.”

Eerder deze maand werd bekend dat de Franse toezichthouder ANFR een tijdelijk verkoopverbod had ingesteld voor de iPhone 12, die in 2020 op de markt kwam. De elektromagnetische straling overschreed in sommige gevallen namelijk de normen binnen de Europese Unie. Apple stelt dat de straling minder wordt als de iPhone 12 beweging detecteert, schrijft de RDI. Maar de instantie kan zelf niet met zekerheid vaststellen of dit daadwerkelijk gebeurt.