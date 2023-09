AEX opent hoger in aanloop inflatiecijfers eurozone

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag op de laatste handelsdag van de beursmaand september hoger geopend. Beleggers kijken vooral uit naar nieuwe cijfers over de inflatie in het eurogebied. Statistiekbureau Eurostat komt met voorlopige schattingen voor de inflatie in september. In de Verenigde Staten komt er ook een belangrijk inflatiecijfer naar buiten.

De AEX noteerde in de vroege handel een plus van 1 procent op 733,04 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 836,06 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,6 procent, ondanks een daling van de Duitse winkelverkopen in augustus. De CAC in Parijs kreeg er ook 0,6 procent bij, na meevallende Franse inflatiecijfers. In Londen klom de FTSE 0,3 procent na een opwaartse herziening van de groei van de Britse economie.

Volgens economen zou de inflatie in de eurozone deze maand zijn afgezwakt naar 4,5 procent op jaarbasis, van 5,2 procent een maand eerder. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde eerder deze maand de rente voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit en de beleidsmakers van de centrale bank in Frankfurt hebben gehint dat er een einde is gekomen aan die verhogingen.

In de AEX ging ASR 3,2 procent vooruit. De verzekeraar kondigde aan naar de Hoge Raad te stappen na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op dinsdag. Centraal in die zaak staan drie beleggingsverzekeringsproducten die in de periode tussen 1989 en 2004 werden aangeboden door Aegon, waarvan ASR onlangs de Nederlandse activiteiten overnam. De zaak is aangespannen door de vereniging Woekerpolis.nl. Telecombedrijf KPN was hekkensluiter in de hoofdindex op het Damrak met een min van 0,4 procent.

In de MidKap prijkte kunstmestbedrijf OCI bovenaan met een winst van 6,8 procent, geholpen door een adviesverhoging van zakenbank Jefferies. TKH Group (plus 2,4 procent) kon ook op belangstelling rekenen. Het industrieconcern verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele jaar na afronding van de verkoop van de Franse activiteiten. Ook begint TKH een aandeleninkoopprogramma van 25 miljoen euro. Het Duitse sportartikelenmerk Puma sprong ruim 5 procent omhoog in Frankfurt. Puma profiteerde van beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Amerikaanse rivaal Nike.

De euro is 1,0597 dollar waard, tegen 1,0569 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 91,98 dollar. Brent daalde 0,1 procent tot 94,32 dollar per vat.