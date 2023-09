Beleggers schrikken niet van uitspraak over fusie PostNL en Sandd

PostNL hoorde vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Beleggers leken zich niet van de wijs te laten brengen door een nieuwe gerechtelijke uitspraak over de fusie van PostNL met Sandd. Wat de gevolgen van de uitspraak zijn is ook nog onduidelijk, aangezien PostNL en Sandd inmiddels al jaren gefuseerd zijn en het lastig lijkt om dat nog ongedaan te maken.

Volgens de rechter weigerde concurrentiewaakhond Autoriteit Consument & Markt (ACM) in 2019 terecht het verlenen van een vergunning voor de fusie van PostNL en Sandd. Het aandeel PostNL eindigde desondanks ruim 3 procent hoger. De ACM zei het vonnis nog verder te willen bestuderen en de gevolgen dan pas te bespreken met betrokken partijen. De toezichthouder gaf meteen ook toe dat sprake is van een “unieke situatie omdat de integratie van PostNL en Sandd nu al enige jaren geleden heeft plaatsgevonden”. PostNL overweegt op zijn beurt nog om in hoger beroep te gaan.

De Europese beurzen gingen over de gehele linie met kleine winsten de handel uit op de laatste handelsdag van beursmaand september. De markt keek vrijdag vooral naar nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone. Die pakten gunstig uit, want de inflatie bleek gedaald naar het laagste niveau sinds oktober 2021. De afzwakkende inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) meer ruimte bieden om langer door te gaan met het pauzeren van de renteverhogingen.

De AEX sloot met een plus van 0,4 procent op 728,79 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 835,90 punten. De DAX in Frankfurt steeg 0,4 procent, ondanks een daling van de Duitse winkelverkopen in augustus. De CAC in Parijs kreeg er 0,3 procent bij en in Londen klom de FTSE 0,1 procent na een opwaartse herziening van de groei van de Britse economie.

Philips wist ook de aandacht op zich gericht. Philips is mogelijk nog zeven jaar bezig met de affaire rond defecte slaapapneu-apparaten, heeft topman Roy Jakobs gezegd in een interview bij financieel persbureau Bloomberg. Het aandeel Philips ging uiteindelijk met een plus van 0,6 procent de handel uit. Daarmee was de koerswinst wel ingezakt vergeleken met eerder op de dag.

Het Duitse sportartikelenmerk Puma sprong verder bijna 7 procent omhoog in Frankfurt. Puma profiteerde van beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Amerikaanse rivaal Nike. De euro was 1,0583 dollar waard, tegen 1,0569 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent tot 91,13 dollar. Brent daalde een fractie in prijs tot 95,35 dollar per vat.