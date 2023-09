Blik beleggers op nieuwe inflatiecijfers eurozone

De aandacht van beleggers op de Europese aandelenbeurzen zal vrijdag voor een groot deel uitgaan naar nieuwe cijfers over de inflatie in het eurogebied. Statistiekbureau Eurostat komt met voorlopige schattingen voor de inflatie in september. In de Verenigde Staten komt er ook een belangrijk inflatiecijfer naar buiten.

Volgens economen zou de inflatie in de eurozone deze maand zijn afgezwakt naar 4,5 procent op jaarbasis, van 5,2 procent een maand eerder. De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogde eerder deze maand de rente voor de tiende keer op rij naar het hoogste niveau ooit en de beleidsmakers van de centrale bank in Frankfurt hebben gehint dat er een einde is gekomen aan die verhogingen.

Zo stelde de Letse ECB-bestuurder Martin Kazaks vrijdag dat de rente waarschijnlijk voor langere tijd onveranderd zal blijven. Dat is wel afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Als de inflatie niet verder daalt, dan kan er een kleine renteverhoging komen, aldus de centralebankpresident van Letland.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte vrijdag in een eerste raming bekend dat de consumentenprijzen in Nederland in september op jaarbasis met 0,2 procent zijn gestegen. Daarmee is de inflatie gedaald naar het laagste niveau sinds 2016.

Op de beurzen in Aziƫ en Australiƫ was vrijdag een wisselend beeld te zien. De Hang Seng in Hongkong was een positieve uitschieter met een plus van 2,7 procent. In Tokio daalde de Nikkei licht. De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent.

Bij de bedrijven in Amsterdam kan TKH Group op belangstelling rekenen. Het industrieconcern verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele jaar na afronding van de verkoop van de Franse activiteiten. Ook begint TKH een aandeleninkoopprogramma van 25 miljoen euro.

Verzekeraar ASR kondigde aan naar de Hoge Raad te stappen na een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag op dinsdag. Centraal in die zaak staan drie beleggingsverzekeringsproducten die in de periode tussen 1989 en 2004 werden aangeboden door Aegon, waarvan ASR onlangs de Nederlandse activiteiten overnam. De zaak is aangespannen door de vereniging Woekerpolis.nl.

Kunstmestbedrijf OCI kan mogelijk reageren op een adviesverhoging door zakenbank Jefferies. Analisten van Jefferies verhogen het advies voor OCI naar kopen. De euro is 1,0581 dollar waard, tegen 1,0569 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie staat vrijwel vlak op 91,72 dollar. Brent daalde 0,4 procent tot 94,97 dollar per vat.