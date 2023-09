Credit Suisse verwacht 1,6 miljard verlies op verkoop leningen

De geplaagde bank Credit Suisse rekent in het derde kwartaal op verliezen die kunnen oplopen tot 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro) door de verkoop van bepaalde leningen. Het gaat om een groep leningen die na de gedwongen overname van Credit Suisse door UBS niet meer tot de kernactiviteiten van de bank behoort.

Doordat ze nu in de boeken staan als te koop aangeboden, moet Credit Suisse fors afboeken op de waarde. Ook het beëindigen van “bepaalde regelingen” met leidinggevenden brengt hoge kosten met zich mee. Credit Suisse waarschuwt in zijn halfjaarverslag voor een verlies van 600 miljoen dollar door die ingrepen.

De kredietverstrekker kwam in maart in de problemen doordat klanten ongerust werden na het omvallen van enkele Amerikaanse banken en een reeks schandalen bij Credit Suisse. Klanten haalden hun vermogen dat ze bij Credit Suisse lieten beheren massaal weg. Netto ging het om een uitstroom van 100 miljard Zwitserse frank sinds het begin van 2023, staat bij de halfjaarcijfers van de bank.

Aangespoord door de Zwitserse regering nam UBS zijn wankelende concurrent over voor 3 miljard frank (3,1 miljard euro), plus de verwachte miljardenverliezen van Credit Suisse. Sinds die redding daalde het tempo waarin klanten hun geld weghaalden bij Credit Suisse.

UBS meldde eind augustus een recordwinst voor belastingen van 29 miljard dollar. Dat was vooral het gevolg van het verschil tussen de overnamesom die de bank betaalde voor Credit Suisse en de veel hogere waarde van de kredietportefeuille van die bank. UBS maakte destijds ook bekend Credit Suisse volledig te willen opnemen in het eigen bedrijf en dus niet apart zo te laten voortbestaan.