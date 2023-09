Fransen tevreden over update iPhone 12 tegen te hoge straling

De Franse overheid is tevreden over de update voor de iPhone 12 die te hoge stralingsniveaus moet tegengaan. Tests hebben uitgewezen dat de smartphone van Apple na de update weer voldoet aan de Europese normen, meldt de voor radiofrequenties verantwoordelijke toezichthouder ANFR.

Onlangs kondigde de ANFR nog een verkoopverbod af voor de telefoon, die in 2020 op de markt kwam. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de iPhone 12 in de broekzak gedragen wordt, nam het lichaam namelijk meer elektromagnetische straling op dan volgens de Europese normen mag.

Apple moet de software-update nu doorvoeren bij alle klanten met een iPhone 12. Als dat is gebeurd, heft Frankrijk het verkoopverbod op. In Nederland kwam het nooit van een verkoopverbod. De Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) stelde weliswaar vast dat de iPhone 12 soms te veel straling afgeeft, maar volgens de Nederlandse toezichthouder levert dit geen acute gezondheidsrisico’s op.

Nu de Franse ANFR de update van Apple voldoende vindt, volgt Nederland dit oordeel waarschijnlijk. De RDI zei eerder deze week dat Frankrijk het voortouw zal nemen in het beoordelen van de iPhone 12.