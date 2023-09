Instituten: energietransitie in Europa moet versnellen

De jaarlijkse investeringen van de Europese Unie in schone energie moeten tegen 2030 aanzienlijk stijgen als de energiesector in 2050 wereldwijd op netto nul CO2-uitstoot wil uitkomen. Die oproep doen het Internationaal Energie Agentschap (IEA), de Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Investeringsbank (EIB) in Parijs, waar een internationale conferentie over de energietransitie plaatsvindt.

Het pleidooi van de instanties is gericht aan regeringsleiders, de financiële sector en de industrie in heel Europa. Zij moeten ervoor zorgen dat de energietransitie “rechtvaardig en snel” verloopt. Tegelijkertijd moeten Europese bedrijven kunnen blijven concurreren. Volgens het IEA, de ECB en de EIB heeft de Europese industrie wat dat betreft een nadeel, omdat de energieprijzen in Europa relatief hoog zijn.

Ondertussen worden in bijvoorbeeld de Verenigde Staten, India, China en Japan “ambitieuze industriële programma’s geïntroduceerd om binnenlandse toeleveringsketens, grondstofzekerheid en productiecapaciteit op te bouwen”, aldus de organisaties. “Het versnellen van investeringen in de energietransitie zal Europa helpen om de afhankelijkheid van grote producenten van fossiele brandstoffen en de vaak volatiele brandstofmarkten te beperken.”

IEA-topman Fatih Birol merkt op dat Europa snel reageerde op de wereldwijde energiecrisis. Daarmee slaagde de regio erin “om soepeler dan velen zich hadden kunnen voorstellen afstand te nemen van zijn belangrijkste energieleverancier, Rusland”, aldus Birol. “Maar nu moet de regio leren groeien en bloeien in deze nieuwe realiteit. Afgelopen winter heb ik benadrukt dat Europa een nieuw industrieel masterplan nodig heeft om gelijke tred te houden met andere geavanceerde economieën.”