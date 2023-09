Klaas Knot waarschuwt voor risico’s schulden bij schaduwbanken

Klaas Knot maakt zich als voorzitter van de Financial Stability Board (FSB) zorgen over de grote schuldenlast van zogenoemde schaduwbanken, oftewel financiële spelers die buiten het traditionele bankensysteem opereren. In gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times waarschuwt hij dat die schulden, en het gebrek aan goede informatie hierover, een risico vormen voor de mondiale financiële stabiliteit.

“Als we willen komen tot een wereld waarin deze kwetsbaarheden minder zijn, moeten we dit probleem aanpakken”, aldus Knot die president is van De Nederlandsche Bank (DNB) maar tegelijk aan het hoofd staat van de FSB. De in het Zwitserse Basel gevestigde FSB is een in 2009 opgericht samenwerkingsverband van de financiële autoriteiten van ruim twintig landen, met als doel om regels voor de financiële sector en het toezicht op het bankwezen te coördineren.

Volgens Knot speelden de schulden bij schaduwbanken een grote rol bij recente crises in de financiële wereld. Hij wijst onder meer op zogeheten hedgefondsen, die op de beurs met veel ingewikkeldere deals dan andere beleggers winst proberen te halen. Die partijen kunnen met hun risicovolle gedrag soms flinke schade aanrichten.

Met de ineenstorting van Archegos Capital in 2021 waren bijvoorbeeld miljarden dollars gemoeid. Een van de gedupeerden daarvan was de Zwitserse bank Credit Suisse die later zelf in de problemen kwam en eerder dit jaar moest worden gered. “De zaak Archegos bracht aan het licht dat er niet veel transparantie was over de blootstelling van banken aan die investeerder”, zegt Knot. Hij voegt eraan toe dat banken van elkaar “niet wisten welke risico’s anderen hadden”.

De FSB gaat komende tijd onderzoek doen en hoopt volgend jaar met een reeks aanbevelingen te kunnen komen met betrekking tot het monitoren en beperken van de schulden in de schaduwbanksector. Dit onderzoek zal mede worden geleid door Cornelia Holthausen van de Europese Centrale Bank (ECB) en Sarah Pritchard van de Britse financiële waakhond FCA.

“Op sommige gebieden kunnen we het risico beperken met meer transparantie”, geeft Knot alvast aan. Daarmee zinspeelt hij er volgens de Financial Times op dat banken informatie kunnen delen over hun kredietverlening aan hedgefondsen en andere instellingen. Maar soms zullen er volgens Knot waarschijnlijk ook beperkingen opgelegd moeten worden om alles in goede banen te leiden.