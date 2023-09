Nike uitblinker op Wall Street na goed ontvangen cijfers

Sportartikelenmerk Nike was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Zo viel de winstgevendheid in het afgelopen kwartaal hoger uit dan verwacht en de voorraden daalden. Dat wordt gezien als een teken dat Nike vooruitgang boekt met het vervangen van oudere producten door nieuwere, meer winstgevende sportartikelen zoals schoenen en kleding.

Het aandeel Nike ging in de openingshandel op Wall Street bijna 9 procent omhoog. Branchegenoten Under Armour en Lululemon liftten mee met plussen tot bijna 6 procent. Ook de sportwinkelketens Foot Locker en Dick’s Sporting Goods hadden de wind mee met koersstijgingen tot dik 4 procent.

De aandacht van handelaren was verder ook gericht op een belangrijke indicator voor de inflatie waar de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve naar kijkt. Dat cijfer kwam overeen met de verwachtingen van economen. Verder namen de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten in augustus met een stijging van 0,4 procent iets minder sterk toe dan was voorspeld.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang een plus van 0,3 procent op 33.777 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 4331 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 13.378 punten. De drie hoofdgraadmeters in New York hebben een slechte beursmaand achter de rug, vooral vanwege rentevrees onder beleggers.

Verder was maaltijdboxenbezorger Blue Apron een opvallende uitschieter met een koerssprong van liefst 133 procent tot 12,81 dollar per aandeel. Blue Apron wordt voor 13 dollar per aandeel overgenomen door het bedrijf Wonder Group. De overnamesom bedraagt 103 miljoen dollar in contanten.

Ook datingapp Bumble zat in de lift met een winst van zo’n 5 procent, dankzij een koopadvies van investeringsbank Loop Capital Markets. Restaurantketen Texas Roadhouse kreeg een koopadvies van beleggingsadviseur Northcoast Research en ging daarop bijna 2 procent omhoog. Biotechnoloog Editas Medicine profiteerde van een koopadvies van zakenbank Stifel met een plus van ruim 9 procent.