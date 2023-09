Overwegend verliezen op Wall Street terwijl shutdown dreigt

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag met overwegend kleine verliezen het weekend ingegaan. Onder meer de dreiging van een zogenoemde shutdown drukte op het sentiment. Een voorstel van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om zo’n scenario nog af te wenden heeft het vrijdag niet gered. Als er niet snel een oplossing komt, komen Amerikaanse overheidsdiensten zondag al zonder geld te zitten.

De Republikeinen hadden aan hun voorstel voorwaarden verbonden waar de Democraten niet mee konden leven. Zo werden er extra eisen rond migratie en overheidsbestedingen aan verbonden. Het parlement verwierp het voorstel met 232 tegen 198 stemmen. Een shutdown is nog altijd niet onvermijdelijk, zeggen politici in Washington, maar een duidelijke uitweg is ook nog niet in beeld.

Beleggers reageerden ook op uitlatingen van de baas van de Federal Reserve in New York. Hij zei dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk klaar is met het verhogen van de rente, maar dat de rente waarschijnlijk nog langere tijd op een hoog niveau moet blijven om de inflatie te beteugelen. Dat laatste is iets wat de financiƫle markten liever niet hebben, want hoge rentes zijn slecht voor de waardering van aandelen.

De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent naar 33.507,50 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 4288,05 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 13.219,32 punten. De drie hoofdgraadmeters in New York hebben een slechte beursmaand achter de rug, vooral vanwege rentevrees onder beleggers.

Sportartikelenmerk Nike was vrijdag wel een uitblinker dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Zo viel de winstgevendheid hoger uit dan verwacht en de voorraden daalden. Dat wordt gezien als een teken dat Nike vooruitgang boekt met het vervangen van oudere producten door nieuwere, meer winstgevende sportartikelen zoals schoenen en kleding. Het aandeel Nike ging bijna 7 procent omhoog. Branchegenoten Under Armour en Lululemon liftten mee met plussen tot bijna 5 procent. Ook de sportwinkelketens Foot Locker en Dick’s Sporting Goods hadden de wind mee met koersstijgingen tot dik 2 procent.