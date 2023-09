Topman Philips: mogelijk nog 7 jaar bezig met slaapapneu-affaire

Philips is mogelijk nog zeven jaar bezig met de affaire rond defecte slaapapneu-apparaten, heeft topman Roy Jakobs gezegd in een interview bij financieel persbureau Bloomberg. Er lopen nog tal van rechtszaken van gebruikers van de apparaten tegen het Nederlandse medisch-technologisch concern over gezondheidsschade. Ook is Philips momenteel met de Amerikaanse toezichthouder FDA in gesprek over de kwestie.

Sommige apparaten van Philips die patiënten met slaapapneu gebruikten om te kunnen slapen, bleken defect te zijn. Isolatieschuim in de machines kon afbrokkelen of chemische stoffen afgeven na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen. Dit veroorzaakt mogelijk gezondheidsschade. Philips begon daarom twee jaar geleden met een terugroepactie. Het concern stelde afgelopen zomer dat het overgrote deel van die apparaten inmiddels is vervangen. Tot nu toe heeft Philips ongeveer 1 miljard euro opzij gezet voor het terugroepen van ongeveer 5,5 miljoen apparaten.

Eerder deze maand zei het bedrijf een akkoord te hebben bereikt over schadevergoedingen voor klanten in de VS die kapotte apparaten hadden. Het concern is bereid hen minstens 448 miljoen euro aan vergoedingen te betalen. Philips benadrukte dat de overeenkomst niet betekent dat het bedrijf toegeeft de fout in te zijn gegaan. Deze schikking gaat echter alleen over financiële schade van patiënten. Een woordvoerder van het bedrijf meldde dat er zo’n zeshonderd patiënten zijn in de VS die een claim hebben ingediend vanwege persoonlijk letsel.