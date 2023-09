Witwasonderzoek naar Franse multimiljardair Bernard Arnault

De Franse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar mogelijke witwaspraktijken waarbij multimiljardair Bernard Arnault betrokken is geweest, samen met de Russische oligarch Nikolaj Sarkisov. Het onderzoek richt zich op een complexe deal bij het kopen van woningen in het luxueuze Franse skioord Courchevel.

Het onderzoek wordt geleid door de financiële waakhond Tracfin van de Franse ministeries van Economische Zaken en Financiën. Er wordt daarbij gekeken naar een aankoop van chalets in Courchevel voor miljoenen euro’s door Sarkisov. Die vastgoedtransacties in 2018 liepen via verschillende bedrijven in Frankrijk, Luxemburg en Cyprus.

Arnault, de topman van luxeconcern LVMH en de rijkste man van Frankrijk, zou de Rus hiervoor geld hebben geleend. Later zou Arnault dan weer zelf eigenaar zijn geworden van dat vastgoed, terwijl Sarkisov veel geld verdiende aan de zaken. Die wisseling van eigendom zou zijn bedoeld om de exacte herkomst van geldstromen te verhullen en ook de identiteit van de uiteindelijke begunstigde van die transacties.

Courchevel in de Franse Alpen staat bekend als vakantieoord voor rijke mensen. Naar verluidt heeft Arnault een speciale band met Courchevel omdat hij daar als kind leerde skiën. Arnault bezit in Courchevel een groot huis en een luxehotel. LVMH is het moederbedrijf van onder meer Louis Vuitton en Christian Dior. Een bron dicht bij Arnault verklaarde tegen de Franse krant Le Monde dat de vastgoeddeal volledig volgens de regels is uitgevoerd. Het onderzoek van Tracfin betekent ook niet dat er daadwerkelijk wetten zijn overtreden.