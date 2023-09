Duizenden woningen zijn te bezichtigen tijdens Open Huizen Dag

Woningverkopers openen zaterdag hun deuren voor potentiële kopers tijdens de Open Huizen Dag. Daar komen waarschijnlijk tienduizenden bezoekers op af. Makelaarsorganisatie NVM kan nog niet zeggen hoeveel bezoekers deze editie worden verwacht of hoeveel huizen opengaan. Volgens huizenwebsite Funda doen meer dan 9000 woningen mee. De NVM meldt dat er nog steeds aanmeldingen kunnen binnenkomen.

De prijzen op de krappe woningmarkt begonnen vorig jaar zomer aan een daling. Dat maakte het vooral voor starters iets minder moeilijk om een huis te kopen. Afgelopen zomer meldde De Hypotheekshop op basis van cijfers van de NVM dat de woningprijzen stabiliseerden. Dat zou te danken zijn aan de krappe markt in combinatie met het gestegen vertrouwen in de markt onder kopers. Inmiddels gaan de huizenprijzen ondanks de stijgende hypotheekrente weer iets omhoog.

De NVM houdt de open dag twee keer per jaar. Tijdens de editie in april deden zo’n 13.600 te koop staande woningen mee. Dat waren er een stuk meer dan bij de editie daarvoor. In april kwamen ruim 66.000 mensen kijken, 11.000 meer dan de keer daarvoor.

Geïnteresseerde woningzoekers kunnen tijdens de Open Huizen Dag tussen 11.00 en 15.00 uur zoveel huizen bezichtigen als ze willen. Daarvoor hoeven ze geen afspraak te maken.