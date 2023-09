Lobbygroep Italiaans bedrijfsleven somber over economie

De grootste bedrijfslobbygroep van Italië is somber gesteld over de economie voor de rest van dit jaar. Volgens Confindustria is er zwakte in de industrie en dienstensector en zorgen de renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) en stijgende energiekosten voor tegenwind.

De economie van Italië is in het tweede kwartaal onverwacht met 0,3 procent gekrompen en Confindustria denkt dat in het derde kwartaal de economie zwak bleef. Voor het vierde kwartaal wordt op weinig verbetering gerekend door de belangenorganisatie. Vanwege de hogere rente en stijgende energiekosten staan de bestedingen van huishoudens onder druk en zijn bedrijven voorzichtiger geworden met investeringen. Ook is de buitenlandse vraag afgekoeld.

In de Italiaanse politiek is er al langer kritiek op de renteverhogingen door de ECB omdat die vooral schade zouden toebrengen aan de economie en niet zou helpen met het verlagen van de inflatie. Onder meer premier Giorgia Meloni, vicepremier Matteo Salvini en minister van Financiën Giancarlo Giorgetti hebben uitgehaald naar de ECB over het rentebeleid. De ECB zou inmiddels wel gaan stoppen met het verhogen van de rente.

De Italiaanse regering denkt dat over heel 2023 er een groei zal zijn van 0,8 procent en dan 1,2 procent in 2024.