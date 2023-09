Maandenlange staking truckers langs Duitse snelweg voorbij

Een maandenlange staking van voornamelijk vrachtwagenchauffeurs uit Georgië en Oezbekistan op een parkeerterrein langs een Duitse snelweg is voorbij. De truckers hadden ruim twee maanden geleden het werk neergelegd op een parkeerterrein van een pompstation bij Gräfenhausen ten zuiden van Frankfurt, omdat ze niet kregen uitbetaald door hun Poolse werkgever.

Dankzij bemiddeling van de Nederlander Edwin Atema van vakbond FNV is er nu een overeenkomst bereikt waardoor ze alsnog zijn uitbetaald. Ook heeft het Poolse bedrijf juridische aanklachten tegen de groep van ongeveer tachtig truckers ingetrokken. Het bedrijf had hen beticht van afpersing door in staking te gaan. Ongeveer dertig chauffeurs gingen daarbij zelfs in hongerstaking.

Hoeveel geld is betaald aan de truckers werd niet gezegd, maar volgens de truckchauffeurs moesten ze nog meer dan 500.000 euro aan achterstallig loon krijgen. De chauffeurs hadden Atema om hulp gevraagd. Volgens de vakbondsbestuurder is de staking nu voorbij en hebben de chauffeurs veel stress gehad door de situatie. “Deze mannen hebben voor hun geld gestreden”, aldus Atema.