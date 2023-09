Makelaars: 55.000 woningzoekers op Open Huizen Dag

Ongeveer 55.000 geïnteresseerde woningzoekers hebben zaterdag meegedaan aan de Open Huizen Dag. Dat laat makelaarsorganisatie NVM weten. In totaal konden ongeveer 9000 deelnemende huizen tussen 11.00 en 15.00 uur bezichtigd worden zonder een afspraak te maken.

De Open Huizen Dag wordt twee keer per jaar gehouden. Tijdens de editie in april deden zo’n 13.600 te koop staande woningen mee. Dat waren er een stuk meer dan bij de editie daarvoor. In april kwamen ruim 66.000 mensen kijken, 11.000 meer dan de keer daarvoor.

Volgens de NVM waren er dit keer minder huizen om te bezoeken dan in april, omdat de woningmarkt nu krapper is dan een half jaar geleden. “Wel is het aanbod mooi gevarieerd en goed verdeeld over het land”, zegt Chris van Zantwijk van de makelaarsorganisatie.

De prijzen op de krappe woningmarkt begonnen vorig jaar zomer aan een daling. Dat maakte het vooral voor starters iets minder moeilijk om een huis te kopen. Afgelopen zomer meldde De Hypotheekshop op basis van cijfers van de NVM dat de woningprijzen stabiliseerden. Dat zou te danken zijn aan de krappe markt in combinatie met het gestegen vertrouwen in de markt onder kopers. Inmiddels gaan de huizenprijzen ondanks de stijgende hypotheekrente weer iets omhoog.