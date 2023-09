Minister Yellen: shutdown ondermijnt groei economie VS

Een shutdown van de Amerikaanse overheid zal de groei van de economie van de Verenigde Staten ondermijnen omdat belangrijke overheidsprogramma’s voor bedrijven geraakt worden en grote infrastructuurprojecten vertraging oplopen. Dat zei de Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen.

Die shutdown kan dit weekend al beginnen als er geen akkoord wordt bereikt tussen de Democraten en Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden over de overheidsbegroting. Door die shutdown zouden veel overheidstaken plat komen te liggen.

Volgens Yellen is het van groot belang dat een shutdown wordt voorkomen en ze roept de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden op hiervoor hun verantwoordelijkheid te nemen. Want anders worden Amerikaanse gezinnen geraakt en wordt onnodige economische tegenwind veroorzaakt voor de VS, aldus de minister.

“Een shutdown raakt veel belangrijke overheidsfuncties, van leningen aan boeren en kleine ondernemers, inspecties van veiligheid van voedsel en werkomstandigheden tot steunprogramma’s voor kinderen. En het kan grote infrastructuurprojecten vertragen”, aldus Yellen.

Een economische topadviseur van het Witte Huis heeft ook al gewaarschuwd voor schade aan de economie door een shutdown. Lael Brainard zei dat er onnodige risico’s worden genomen voor een economie die tot dusver erg veerkrachtig is geweest.