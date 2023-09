Topbestuurders Ford en GM boos over uitbreiding autostaking

De hoogste bestuurders van de Amerikaanse autobedrijven Ford Motor en General Motors (GM) zijn boos op autovakbond UAW nu een grote staking is uitgebreid. Vrijdag werd bekend dat nog meer werknemers van autofabrieken van Ford en GM in de Verenigde Staten het werk neerleggen. De staking is inmiddels de derde week ingegaan en er lijkt geen einde in zicht.

Zo zei bestuursvoorzitter Mary Barra van GM dat de UAW niet echt tot een akkoord wil komen en dat de staking de toekomst van het autobedrijf in gevaar brengt. Ook zei ze dat UAW-voorzitter Shawn Fain met de actie vooral zichzelf in de kijker wil spelen.

Topman Jim Farley van Ford stelde dat de UAW met de staking autobouwers wil gijzelen en dat de eisen van de bond zeer negatieve gevolgen voor de auto-industrie kunnen hebben. Ook zei hij dat banen bij toeleveranciers in gevaar komen.

Vrijdag sloten nog eens 7000 werknemers van twee fabrieken van Ford en GM zich aan bij de staking. De UAW zag af van een uitbreiding van de staking bij Chrysler-moederconcern Stellantis omdat daar de onderhandelingen voorspoediger zouden verlopen. Er doen nu ongeveer 25.000 werknemers van de drie autobedrijven bij tientallen fabrieken mee aan de staking.

De UAW en de autobouwers liggen overhoop over loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden. De vakbond wil dat de fabrieksmedewerkers 40 procent meer betaald krijgen. De bedrijven, die bekend staan als The Big Three uit Detroit, bieden iets meer dan 20 procent en zonder de door de UAW geƫiste secundaire arbeidsvoorwaarden. Dinsdag bezocht president Joe Biden Detroit. Hij liet toen weten de eisen van de vakbond te steunen.