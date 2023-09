Turkse minister reist naar Europa voor buitenlandse investeringen

De Turkse minister van Financiën Mehmet Simsek gaat naar Europa om te praten met internationale investeerders over meer buitenlandse investeringen in Turkije. Hij zal komende week een bijeenkomst in Londen bijwonen die wordt georganiseerd door de grote banken Citigroup en Bank of America en later in de maand dan praten met investeerders in Parijs.

Simsek zal komende maand ook de jaarvergaderingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank in het Marokkaanse Marrakech bijwonen. Mogelijk brengt hij later in de maand nog een bezoek aan Golfstaten. Bij een bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten in juli werden investeringen toegezegd van meer dan 50 miljard dollar in Turkije. Vorige week was Simsek ook nog in New York om te praten met bankiers.

Simsek is een voormalig strateeg van zakenbank Merrill Lynch en werd in mei benoemd door president Recep Tayyip Erdogan als minister van Financiën. Samen met de nieuwe baas van de centrale bank Hafize Gaye Erkan is de minister bezig het vertrouwen van buitenlandse investeerders in Turkije terug te winnen. Turkije voert inmiddels een meer conventioneel beleid om de hoge inflatie onder controle te krijgen.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) is daardoor ook positiever geworden over de Turkse economie. S&P heeft het vooruitzicht (outlook) voor de Turkse kredietwaardigheid verhoogd van negatief naar stabiel, wat betekent dat er voorlopige geen afwaardering van de rating zal komen.