Chinese lotenverkoop fors omhoog te midden van haperende economie

De verkoop van loten voor loterijen is fors omhoog gegaan in China, te midden van de toegenomen zorgen over de Chinese economie en de flink opgelopen jeugdwerkloosheid. Volgens de laatste cijfers van de overheid van het Aziatische land ligt de lotenverkoop dit jaar vooralsnog meer dan 50 procent hoger dan vorig jaar.

In augustus spendeerden Chinezen alles bij elkaar omgerekend bijna 7 miljard euro om kans te maken een grote prijs in de wacht te slepen. Op Chinese sociale media wordt cynisch gereageerd op deze ontwikkeling. “Jonge mensen winnen eerder 5 miljoen yuan in de loterij dan dat ze 5 miljoen verdienen met werken”, schreef iemand bijvoorbeeld op de populaire Chinese microblogwebsite Weibo. “Hoe slechter de economie is, hoe meer loten er verkocht zullen worden”, gaf een ander aan.

De Chinese overheid stopte in augustus nog abrupt met het publiceren van statistieken over de jeugdwerkloosheid. Volgens de officiƫle lezing was dat besluit genomen vanwege de noodzaak om het verzamelen van gegevens te verbeteren, om tot een nauwkeuriger cijfer te komen. De stap kwam echter nadat de jeugdwerkloosheid in juni een record had bereikt van ruim 21 procent.

Ook met de casino’s in Macau gaat het dit jaar beduidend beter, nadat ze vorig jaar nog hun slechtste jaar beleefden sinds 2004 als gevolg van het strikte zerocovidbeleid van de Chinese overheid. De laatste cijfers van de gokomzet wijzen op een sprong van meer dan 400 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Macau is de enige plek in China waar casino’s legaal zijn. De voormalige Portugese kolonie doet Las Vegas normaal in het niet vallen wat betreft het aantal weddenschappen dat maandelijks wordt geplaatst. Maar China’s strenge coronabeleid had de goksector de laatste jaren lamgelegd. De gokomzet zit nu ook nog maar op 68 procent van het niveau van voor de coronapandemie.