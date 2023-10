Koers Bitcoin kent eerste kwartaalverlies van dit jaar

De bitcoin kende van juli tot en met september zijn eerste kwartaalverlies van dit jaar. ’s Werelds meest bekende cryptomunt, die momenteel wordt verhandeld rond de 27.000 dollar, zakte ongeveer 11 procent in waarde. Volgens kenners heeft dat onder meer te maken met de toegenomen onzekerheid over de economie en het vooruitzicht dat de rente waarschijnlijk nog langere tijd op een hoog niveau zal blijven. Ook is er de laatste tijd veel onrust rond de grote cryptobeurs Binance.

Hosam Mahmoud, analist bij de firma CCData, wijst erop dat de hogere rentes van centrale banken een drukkend effect hebben op de aantrekkingskracht van zowel aandelen als risicovolle beleggingen als cryptomunten. En volgens een rapport van CoinShares hebben cryptobeleggers de laatste tijd heel veel crypto’s verzilverd omdat ze bang zijn dat hun beleggingen komende tijd minder waard zullen worden.

In de eerste zes maanden van dit jaar maakte de koers van de bitcoin nog een opmars van 83 procent door. Dat was voornamelijk een herstel van de flinke waardedaling voor de munt in 2022, toen crypto’s zwaar onderuitgingen door onrust en schandalen zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX.

Wat de bitcoin de komende tijd gaat doen is lastig te voorspellen. Kenners van de Britse bank Standard Chartered voorzagen in juli nog dat de koers van de bitcoin eind volgend jaar zal zijn gestegen tot 120.000 dollar. Dat baseerden ze op het feit dat zogeheten miners, die de bitcoins maken, er baat bij hebben dat er niet al te veel nieuwe bitcoins bijkomen. Bij een beperkt aanbod kunnen ze hun bitcoins makkelijker voor meer geld verkopen.

Maar recent zorgt met name cryptobeurs Binance voor nieuwe onrust. Dat grote cryptobedrijf is al een tijd onderwerp van onderzoeken door toezichthouders omdat het bedrijf zich helemaal niet aan de regels voor beleggingen zou houden, zowel in de Verenigde Staten als daarbuiten. Binance mag zijn diensten ook al niet langer aanbieden in Nederland. De laatste tijd zijn er berichten dat het handelsvolume bij Binance fors ingestort is. Naar verluidt zijn er ook al veel banen bij het bedrijf geschrapt.

Afgelopen dagen werd de cryptowereld ook nog opgeschrikt door een storing bij Binance, waardoor het leek alsof de koers van de bitcoin in enkele minuten met meer dan 20.000 dollar was gekelderd. De paniek ebde wel snel weg, want Binance-oprichter Changpeng Zhao was er snel bij met de opmerking dat de oorzaak van het euvel was gevonden en dat de bitcoin niet echt zoveel waarde had verloren.