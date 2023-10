Vakbond FNV kondigt werkonderbrekingen aan in houthandel

Vakbond FNV roept medewerkers in de houthandel op om komende tijd soms voor bepaalde tijd hun werk neer te leggen. Daarmee wil de bond zijn eisen voor een nieuwe cao kracht bijzetten. De eerste werkonderbrekingen staan maandag gepland bij een reeks vestigingen van Jongeneel en PontMeyer in Den Bosch, Eindhoven, Oss en Tilburg.

“De komende periode zullen op veel meer plekken in het land acties gevoerd worden”, laat FNV-actieco√∂rdinator Dennis Vereggen meteen al weten. “Net zolang tot aan onze gerechtvaardigde cao-eisen is voldaan.”

De bond stuurde eerder al een ultimatum naar werkgeversorganisatie VVNH, maar dat werd afgewezen. “Vanaf nu laten we de VVNH zien dat het onze leden menens is. We beginnen bij een aantal houthandelsbedrijven in Noord-Brabant”, aldus Vereggen. Hij wil onder meer dat er een structurele loonsverhoging komt van gemiddeld 10 procent voor alle werknemers.

Hoeveel mensen aan de acties zullen meedoen, is nog niet duidelijk. In de houthandel werken volgens FNV circa 6000 mensen. Bij de VVNH, voluit de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, zijn zo’n 220 groothandelsondernemingen aangesloten. De organisatie was zondag niet bereikbaar voor commentaar.