ACM wijst bezwaar Apple om boetes over betaalmethode datingapps af

De bezwaren van Apple tegen de 50 miljoen euro aan boetes die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eerder heeft opgelegd, zijn ongegrond. Dit meldt de toezichthouder maandag. Apple kreeg de boetes omdat gebruikers van datingapps alleen geld konden overmaken met de betaalmethode van het techconcern.

Het Amerikaanse bedrijf gaat volgens de ACM in beroep tegen het besluit. Het is nog niet duidelijk wanneer dat wordt behandeld. Apple heeft de dwangsommen inmiddels wel betaald.

Gebruikers van datingapps als Tinder die een abonnement wilden nemen, moesten dat via het betaalsysteem van Apple regelen. Daarbij maakte het concern volgens de ACM misbruik van zijn machtspositie. Makers van de datingapps klaagden hierover in Nederland, want zij wilden dat andere partijen ook betalingen konden verwerken. Inmiddels is dit wel mogelijk: de ACM concludeerde vorig jaar dat Apple aan de regels voldoet en geen nieuwe boetes krijgt van de toezichthouder.

Overigens klaagden de bedrijven achter datingapps niet alleen over Apple, maar ook over Google. In de Play Store van Google mogen zij geen ander betaalsysteem gebruiken dan dat van het concern. De ACM startte vorig jaar een onderzoek naar de klachten om te kijken of hier ook mogelijk machtsmisbruik plaatsvindt.