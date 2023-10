AEX begint beursmaand oktober met verlies, verzekeraar NN wint

De Amsterdamse AEX-index is maandag op de eerste handelsdag van de nieuwe beursmaand oktober met verlies gesloten onder druk van onzekerheid over de economie en het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Verzekeraar NN Group behoorde tot de schaarse stijgers in de hoofdindex op het Damrak. Daarmee werd verder herstel getoond van de zware koersval van vorige week.

De AEX eindigde 0,6 procent lager op 724,18 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 826,12 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,3 procent omlaag.

NN won 1,3 procent. Vorige week woensdag kelderde de verzekeraar 19 procent na een uitspraak van het gerechtshof van Den Haag over zogenoemde woekerpolissen. Volgens de rechter hadden klanten met bepaalde beleggingsverzekeringen in het verleden veel meer kosten dan was overeengekomen. Daardoor moet NN vrezen voor het betalen van honderden miljoenen euro’s aan compensatie. Branchegenoot ASR klom 0,1 procent. Ook de chipbedrijven ASMI en Besi en informatieleverancier Wolters Kluwer stonden bij de winnaars met plussen tot 1,4 procent.

Fusieconcern DSM-Firmenich sloot de rij bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 met een min van 2,3 procent, gevolgd door verfproducent AkzoNobel en chemicaliƫndistributeur IMCD die tot 1,7 procent inleverden.

In de MidKap bungelde flitshandelaar Flow Traders onderaan met een koersdaling van 5,5 procent, na een adviesverlaging door beleggingsadviseur Oddo BHF. Ook laadpalenmaker Alfen en metalenspecialist AMG hadden het lastig met minnen tot 4 procent. Biotechnoloog Galapagos was koploper bij de middelgrote fondsen met een plus van 0,8 procent.

Ajax daalde 0,5 procent. Beleggers verwerkten de jaarcijfers van de voetbalclub die vlak voor het weekend werden gepubliceerd. Het is erg onrustig bij de beursgenoteerde club uit Amsterdam, vooral vanwege de in opspraak geraakte en recent ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

De euro was 1,0505 dollar waard, tegen 1,0583 dollar bij het slot van de beurzen in Europa op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,5 procent tot 89,39 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 91,11 dollar per vat.