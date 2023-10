Ajax verliest op hoger geopend Damrak

Ajax verloor maandag in de openingsminuten van de beurzen op het Damrak 0,5 procent. Beleggers verwerkten de jaarcijfers van voetbalclub Ajax die vlak voor het weekend werden gepubliceerd. Het is erg onrustig bij de beursgenoteerde club uit Amsterdam, vooral vanwege de in opspraak geraakte en recent ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Bij de presentatie van de jaarcijfers meldde Ajax dat accountants- en advieskantoor KPMG onderzoek gaat doen naar Mislintat. Die raakte in opspraak omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf ook aandeelhouder is. Jan van Halst maakte zondag verder bekend niet terug te keren in de raad van commissarissen, als in maart zijn tijdelijk dienstverband afloopt. Van Halst kreeg de afgelopen tijd kritiek omdat hij als commissaris en interim-directeur onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op de vorige week ontslagen Mislintat.

De AEX noteerde kort na de opening 0,4 procent hoger op 731,89 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 841,60 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

In de AEX steeg ASR 1,5 procent. De verzekeraar heeft een overeenstemming bereikt met Achmea Bank over het verlengen van een samenwerking op hypotheekgebied. Dat houdt in dat Achmea Bank gedurende een periode van drie jaar maandelijks nieuw afgesloten hypotheken met een korte rentevaste periode overneemt van ASR, tot een totaalbedrag van 1 miljard euro per jaar. Volgens Achmea heeft de deal geen gevolgen voor klanten en blijft ASR hun aanspreekpunt.

Branchegenoot NN Group maakte een sprong van 4 procent. Daarmee herstelde de verzekeraar, evenals ASR, iets van het verlies van vorige week. Zo gingen NN Group en ASR woensdag nog keihard onderuit na een nadelige uitspraak van het gerechtshof Den Haag rond zogeheten woekerpolissen. ASR heeft al aangekondigd in cassatie te gaan tegen die uitspraak.

In de Midkap steeg bodemonderzoeker Fugro 2,1 procent, gevolgd door Air France-KLM met een plus van 1,5 procent. Bij de kleinere fondsen stond de fabrikant van elektrische bussen Ebusco (plus 2,5 procent) bovenaan.

Ease2pay won 1,6 procent. Het betalingsbedrijf zag het verlies wat teruglopen, onder meer door gedaalde bedrijfskosten.

De euro was 1,0591 dollar waard, tegen 1,0583 dollar bij het slot van de beurzen in Europa op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 91,25 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 92,60 dollar per vat.