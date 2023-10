Beleggers op Damrak verwerken jaarcijfers van onrustig Ajax

De aandacht van beleggers gaat op de eerste dag van een nieuwe beursweek onder meer uit naar Ajax. De beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub kwam na het sluiten van de beurs voor het weekend met zijn jaarcijfers. Daaruit kwam naar voren dat Ajax, ondanks tegenvallende sportieve resultaten, 39 miljoen euro winst heeft gemaakt. Daarnaast maakte de club bekend dat accountants- en advieskantoor KPMG onderzoek gaat doen naar de rol en belangen van de ontslagen directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Centraal in dat onderzoek staan verschillende transacties die de voormalig technisch directeur de afgelopen maanden onder verantwoordelijkheid van de raad van commissarissen heeft gedaan. Mislintat raakte in opspraak omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf ook aandeelhouder is.

Verder maakte Jan van Halst zondag bekend niet terug te keren in de raad van commissarissen, als in maart zijn tijdelijk dienstverband als algemeen directeur afloopt. Van Halst kreeg de afgelopen tijd kritiek omdat hij als commissaris en interim-directeur onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op de vorige week ontslagen Mislintat.

Ook wordt op de Amsterdamse beurs gekeken naar Aegon. De verzekeraar rondde het afgelopen weekend de verplaatsing van zijn statutaire zetel naar Bermuda af. Daarmee valt Aegon niet langer onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB), maar van de Bermuda Monetary Authority. De stap volgde op de verkoop van de Nederlandse verzekeringsactiviteiten aan branchegenoot ASR. Het hoofdkantoor van Aegon blijft wel in Den Haag.

De Europese beursgraadmeters zullen waarschijnlijk niet veel van hun plek komen, op basis van de openingsindicatoren. De beurzen reageren mogelijk nog op het afwenden van een shutdown van de Amerikaanse overheid. Met noodfinanciering kan de grootste economie ter wereld nu vooruit, totdat er overeenstemming is bereikt over een nieuwe begroting. In het geval van een shutdown waren veel ambtenaren in de Verenigde Staten zonder salaris thuis komen te zitten.

Verder maakte Bever Holding vrijdag bekend 523.000 euro verlies te hebben gedraaid. Een jaar eerder was dat nog bijna 59 miljoen euro. De vastgoedonderneming zal vanaf 6 november verdwijnen van de beurs. Ease2pay kwam ook met cijfers. Het verlies van het betalingsbedrijf liep wat terug, onder meer door gedaalde bedrijfskosten. De olieprijzen zitten daarnaast iets in de lift, terwijl de euro licht aan waarde inlevert ten opzichte van de dollar.