Beursgang levert Birkenstock maximaal 1,6 miljard dollar op

Het sandalenmerk Birkenstock heeft de voorwaarden voor de geplande beursgang op Wall Street aangekondigd. Het Duitse bedrijf gaat de Amerikaanse beurs op met ongeveer 32,2 miljoen aandelen voor een uitgifteprijs tussen de 44 en 49 dollar, maakt het bedrijf bekend. Dat kan Birkenstock tot wel 1,6 miljard dollar opleveren.

Zowel het staatsinvesteringsfonds van Noorwegen, de grootste aandelenbelegger ter wereld, als investeringsmaatschappij T. Rowe Price hebben aangekondigd geïnteresseerd te zijn in grotere aandelenpakketten van Birkenstock. Ook de familieholding van Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH, wil aandelen kopen in het bedrijf. De aandelen zullen worden verhandeld op de New York Stock Exchange.

Tot twee jaar geleden was Birkenstock in handen van de oprichtersfamilie, daarna werd een meerderheidsbelang gekocht door de Amerikaanse investeringsmaatschappij L Catterton, dat deels in handen is van LVMH dat zelf weer bekend is van onder meer Louis Vuitton.

Het Duitse merk Birkenstock bestaat naar eigen zeggen al sinds 1774 en staat bekend om hun sandalen met kurkzool. De afgelopen jaren won het schoeisel aan populariteit en recent kwam de sandaal voor in de populaire film Barbie.