Gasprijs daalt, daags na dichtdraaien gaskraan in Groningen

De Europese aardgasprijs ging maandagochtend omlaag, daags na het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen op zondag. De daling heeft vooral te maken met het relatief warme weer en de goedgevulde gasvoorraden in Europa.

De verwachting is dat de temperaturen bovendien hoog zullen blijven, terwijl de voorraden verder worden aangevuld. Op de Amsterdamse gasbeurs noteerde de prijs voor leveringen in november maandagochtend 2,4 procent lager op 40,86 euro per megawattuur.

Energie-expert Hans van Cleef van Publieke Zaken zei eerder al niet te verwachten dat het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen op korte termijn impact zou hebben op de gasprijs. Ook hij wees op de gasvoorraden, die ruim op peil zijn voor het stookseizoen. Van Cleef verwacht pas beweging op het moment dat de voorraden gaan dalen. “Aangezien de voorraden bij lange na niet voldoende zijn om aan de gasvraag te voldoen, zullen de markten zich weer gaan focussen op de vraag of er voldoende importgas beschikbaar is”, aldus Van Cleef.

Analisten van S&P Global verwachten dat de vraag naar gas dit kwartaal zal toenemen, sterker dan een jaar eerder bovendien. “Europa verwacht de eerste significante jaar-op-jaar toename in de vraag naar gas en elektriciteit sinds de crisis, maar de prijzen blijven gevoelig voor onderbrekingen in de levering”, schreven de analisten in een rapport.