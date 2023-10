ING: lage werkloosheid eurozone bewijs veerkrachtige arbeidsmarkt

De werkloosheid in de eurozone blijft op een historisch laag niveau, ondanks de economische tegenwind. Dat komt naar voren uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Met 6,4 procent is de werkloosheid in het eurogebied in augustus zelfs een procentpunt lager uitgekomen dan een maand eerder. Volgens economen van ING laat dit zien dat de Europese arbeidsmarkt “ongelooflijk veerkrachtig” is.

De deskundigen van de bank wijzen erop dat de economische groei al ongeveer een jaar bijna tot stilstand is gekomen, maar dat het met de arbeidsmarkt opvallend goed gaat. Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat de werkloosheid in Spanje, Frankrijk en Italiƫ is afgenomen. In landen met een laag werkloosheidspercentage bleef deze stabiel. Dat is bijvoorbeeld in Nederland het geval, waar 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk zit. In vergelijking met een jaar geleden zijn 400.000 minder mensen werkloos in de eurozone.

De economen van ING verwachten wel dat de arbeidsmarkt de komende maanden wat zal verzwakken, omdat de vraag naar werkgelegenheid al een tijd afneemt. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de werkloosheid dan plots flink toeneemt, geeft ING ook aan. Dit komt doordat er nog steeds tekorten op de arbeidsmarkt zijn.