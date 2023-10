Jongeren kopen massaal caravans en campers

Het caravan- en camperbezit onder jongeren is de afgelopen jaren fors gestegen. Tussen 1 januari 2020 en 1 september 2023 steeg het bezit onder Nederlanders tot en met 25 jaar met liefst 53 procent, in de categorie 26 tot en met 35 jaar gaat het om een toename van 35,5 procent. Het totale aantal van dit soort kampeermiddelen in Nederland groeide in deze periode met 7 procent, meldt de Kampeer en Caravan Industrie (KCI).

De stijging is het grootst bij de kampeerauto’s. Sinds de uitbraak van corona gaat het om een toename van 13 procent, onder jongeren tot en met 25 jaar is zelfs sprake van een ruime verdubbeling (105 procent). In de leeftijdscategorie van 26 tot en met 35 jaar komt de stijging uit op 70 procent.

Voorzitter Leo Diepemaat van de KCI spreekt van een trendbreuk. “Caravan- en camperbezit wordt toch vaak geassocieerd met welgestelde pensionado’s, maar deze cijfers laten overduidelijk zien dat ook de jongvolwassenen en de jonge gezinnen het kamperen hebben ontdekt of juist herontdekt.”

Volgens Diepemaat is een caravan of kampeerauto voor jongeren sinds corona een alsmaar aantrekkelijker alternatief voor een vliegreis en all-inclusive resort. “Gaan en staan waar je wilt, onafhankelijk van touroperators, corona-effecten of wachtrijen op luchthavens.”

Op dit moment bezitten Nederlanders ruim 415.000 caravans en dik 180.000 campers.