Meerdere geïnteresseerden voor doorstart Vacansoleil

Verschillende partijen hebben zich bij de curatoren gemeld voor een mogelijke overname van reisorganisatie Vacansoleil. Dat meldt het Eindhovense bedrijf, dat vorige week failliet werd verklaard. Het proces om tot een doorstart te komen is daarmee begonnen. “De grote belangstelling voor Vacansoleil sterkt ons allemaal in de overtuiging dat er een vervolg mogelijk is”, aldus curator Lodewijk Hox.

Vacansoleil, dat gespecialiseerd is in campingvakanties, heeft naar eigen zeggen een grote schuldenlast opgebouwd in het verleden en tijdens de coronapandemie kwam het bedrijf opnieuw in financiële moeilijkheden. Door de stijging van de rentes en de hoge inflatie werd de situatie vorige week onhoudbaar. Afgelopen dinsdag vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan, op donderdag werd Vacansoleil failliet verklaard.

Volgens de reisorganisatie is er inmiddels contact geweest met klanten die op vakantie zijn of op korte termijn vertrekken. Voor de meesten zijn hun reizen gedekt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). Voor wie dat niet het geval is, wordt “waar mogelijk gezocht naar maatwerkoplossingen”, aldus de reisorganisatie. Vorige week stonden volgens een woordvoerder zo’n driehonderd gezinnen via Vacansoleil op een camping in Europa. Ook met de campinghouders is contact opgenomen.