Minder leveringen elektrische auto’s Tesla in derde kwartaal

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla heeft in het derde kwartaal wereldwijd 435.059 voertuigen afgeleverd bij klanten. Dat zijn er minder dan in het tweede kwartaal van dit jaar toen het ging om 466.140 leveringen. Volgens Tesla hangt de daling samen met geplande werkzaamheden in fabrieken.

Het cijfer viel lager uit dan verwacht, want analisten hadden in doorsnee op 456.722 leveringen gerekend. Het bedrijf uit het Texaanse Austin had al gezegd dat fabrieken minder zouden produceren vanwege upgradewerkzaamheden om een nieuwere versie van de Model 3 te maken en locaties voor te bereiden op de nieuwe Tesla Cybertruck.

De totale productie bedroeg afgelopen kwartaal 430.488 voertuigen, tegen 479.700 in het tweede kwartaal. Tesla houdt vast aan zijn doelstelling om in heel 2023 ongeveer 1,8 miljoen auto’s te produceren.

Tesla meldt geen aparte cijfers over afzetmarkten. De belangrijkste markten van het bedrijf zijn de Verenigde Staten en China. Het concern heeft fabrieken in het Californische Fremont en de Chinese miljoenenstad Shanghai. Ook heeft Tesla nieuwe fabrieken in de buurt van Berlijn en bij Austin.