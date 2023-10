Moederbedrijf speelgoedmerk Playmobil schrapt honderden banen

De Duitse Horst Brandstätter Group, de maker van het populaire speelgoed Playmobil, schrapt wereldwijd bijna zevenhonderd banen, waarvan 370 in Duitsland. Daardoor gaat ruim een zesde van de totale werkgelegenheid bij het bedrijf verloren.

Volgens de onderneming is de ingreep nodig vanwege de huidige economische situatie. Horst Brandstätter Group heeft naar eigen zeggen uitgebreid onderzoek gedaan naar de prestaties van alle bedrijfsonderdelen, alvorens tot deze beslissing te komen.

Daarbij is volgens het bedrijf ook gekeken naar de uitdagingen die er in de markt spelen. De Europese economie is de laatste tijd in brede zin flink afgezwakt. Het is bekend dat consumenten meer op hun uitgaven zijn gaan letten door de hoge inflatie.

Het bedrijf uit het Beierse Zirndorf zag de omzet in de afgelopen twee jaar al dalen. Ook de winst liet de afgelopen jaren een daling zien. Vorige week maakte Horst Brandstätter Group al bekend het maken van mallen voor zijn producten te gaan uitbesteden. Daardoor gaan ruim zeventig banen verloren.