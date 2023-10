Ondernemers met sjoemeldiesels eisen schadevergoeding

Bedrijven die jarenlang in bestelbusjes rondgereden hebben met sjoemelsoftware eisen een schadevergoeding van autofabrikanten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is een samenwerking aangegaan met Dieselgate.com om de claims van ondernemers te verzamelen. Dat platform heeft uitgezocht dat er bij de achterban van TLN waarschijnlijk tienduizenden van deze vervuilende auto’s met gemanipuleerde systemen zijn of zijn geweest.

Het gaat om bedrijfswagens van merken als Mercedes, Renault, Peugeot, Fiat en Volkswagen uit de bouwjaren 2009 tot 2020. Per voertuig kunnen de bedrijven minstens 3000 euro compensatie verwachten, bevestigt Dieselgate.com na berichtgeving door De Telegraaf. Dat baseert het platform op al gedane uitspraken bij Nederlandse en buitenlandse rechtbanken.

Het sjoemeldieselschandaal kwam in 2015 aan het licht bij het Duitse Volkswagen. Later werd bekend dat bij veel andere automerken op grote schaal emissietesten zijn gemanipuleerd met speciale software, waardoor de dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren.

In Nederland hebben meerdere claimclubs sjoemeldieselzaken lopen tegen autofabrikanten. Daarbij is de meeste aandacht volgens Dieselgate.com tot nu toe uitgegaan naar particuliere automobilisten. Maar bijvoorbeeld ook in de bouw of in de installatiebranche moeten talloze sjoemeldiesels zijn gekocht. Het platform hoopt dat ook ondernemers uit die branches zich zullen melden.

Arco Krijgsman, een van de initiatiefnemers van Dieselgate.com, legt uit dat het platform voor de ondernemers al het uitzoekwerk uit handen neemt, zoals het achterhalen van alle voertuiginformatie .”En in de verificatie of het type voertuig ook sjoemelsoftware bevat of heeft bevat. Vervolgens brengen wij de claims aan in de relevante collectieve procedures.”