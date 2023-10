Producenten krijgen ook korting op niet volledig duurzaam plastic

Producenten en importeurs, die verpakte producten op de markt brengen, krijgen vanaf volgend jaar ook korting op het bedrag dat ze betalen voor het inzamelen en recyclen van plastic als de verpakkingen niet helemaal duurzaam zijn. Nu krijgen bedrijven alleen korting als verpakkingen volledig milieuvriendelijk zijn. Veel producenten en importeurs vinden het echter te moeilijk om aan alle eisen te voldoen. Daarom krijgen zij vanaf januari al een beetje korting als plastic verpakkingen iets duurzamer zijn.

Dit meldt de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, die namens het bedrijfsleven verantwoordelijk is voor de inzameling en recycling van verpakkingen. Bedrijven krijgen nu 26 cent korting per kilo plastic als de verpakkingen aan alle duurzaamheidseisen voldoen, als ze bijvoorbeeld helemaal bestaan uit gerecycled plastic.

Straks krijgen bedrijven 10 tot 50 cent korting, afhankelijk van de eisen waaraan ze voldoen. Voor herbruikbare verpakkingen krijgen bedrijven de hoogste korting. Een andere eis is bijvoorbeeld dat in een verpakking geen andere soorten materiaal zitten, zoals papier.

Met de kortingen wil het fonds bedrijven belonen voor verpakkingen die nog niet helemaal duurzaam zijn en ondernemingen aansporen om verpakkingen milieuvriendelijker te maken. Dat moet van het kabinet, dat streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Nederland moet dus veel minder grondstoffen gebruiken en zuiniger omgaan met materialen. Volgens algemeen directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds zijn de kortingen een belangrijke stap richting een circulaire economie.

Begin dit jaar kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met een kritisch rapport over de overgang naar een kringloopeconomie. Het PBL stelde dat de afgelopen jaren “nauwelijks vooruitgang” is geboekt en dat strenger beleid nodig is om zuiniger om te gaan met grondstoffen. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) zei daarop snel met strengere regels te komen voor bedrijven om de doelen te halen.

Recent is de Stichting Afvalfonds Verpakkingen ook op de vingers getikt, omdat het inzameldoel voor plastic drankflessen niet werd gehaald. Vorig jaar werd 68 procent van alle plastic flessen ingezameld, veel minder dan de wettelijk verplichte 90 procent. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil van het Afvalfonds een analyse en een plan waarmee de doelen wel worden behaald. Binnenkort komt het Afvalfonds met een plan van aanpak, meldt een woordvoerster.