Wall Street sluit gemengd op eerste handelsdag oktober

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de eerste handelsdag van oktober en het vierde kwartaal met wisselende uitslagen gesloten. Beleggers op Wall Street waren wat voorzichtig vanwege onzekerheid over het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Wel werd een shutdown van de Amerikaanse overheid afgewend nadat het Congres afgelopen weekend instemde met een voorstel voor noodfinanciering tot er een overeenstemming is bereikt over een nieuwe begroting.

De Dow-Jonesindex ging met een verlies van 0,2 procent op 33.433,35 punten de sessie uit. De breed samengestelde S&P 500 was vlak op 4288,39 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 13.307,77 punten.

De aandacht ging onder meer uit naar president Jerome Powell van de Federal Reserve. Hij verklaarde bij een rondetafelgesprek dat de centrale bank is gefocust op een gezonde arbeidsmarkt voor een langere periode. Powell liet zich niet uit over het toekomstige rentebeleid van de Fed.

Fed-bestuurder Michael Barr zei op een bijeenkomst dat de grote vraag is hoe lang de rente op een verhoogd niveau moet blijven. De centrale bank pauzeerde bij het rentebesluit in september met het verhogen, maar liet wel de deur open voor nog een verhoging dit jaar om de inflatie aan te pakken. Fed-gouverneur Michelle Bowman stelde dat de rente mogelijk nog meer verhoogd zal moeten worden.

Bij de bedrijven kon Tesla (plus 0,6 procent) op belangstelling rekenen. Het concern heeft in het derde kwartaal wereldwijd 435.059 elektrische auto’s afgeleverd bij klanten. Dat zijn er minder dan analisten hadden verwacht. Volgens Tesla hangt de daling samen met geplande werkzaamheden in fabrieken.

Apple steeg 1,5 procent. Het techconcern meldde dit weekend met een oplossing te komen voor problemen met de iPhone 15. Die recent gelanceerde nieuwe smartphone kon in de eerste dagen na aanschaf erg heet worden vanwege een bug in de nieuwste iOS 17-software.

Nike daalde 1,1 procent. Het sportartikelenmerk was vrijdag nog een uitblinker dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers. Chipbedrijf Nvidia won 3 procent, dankzij een positief beleggingsadvies van zakenbank Goldman Sachs.

De euro was 1,0482 dollar waard, tegen 1,0583 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,2 procent tot 88,78 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 90,56 dollar per vat.