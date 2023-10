Actiedag vakbonden legt donderdag groot deel ov in Vlaanderen plat

Een landelijke actiedag van Belgische vakbonden legt donderdag een groot deel van het openbaar vervoer in Vlaanderen plat. Zo meldt ov-bedrijf De Lijn die dag te rijden met gemiddeld 58 procent van alle bussen en trams.

De Lijn verwacht verder dat in Antwerpen amper de helft van de ritten wordt gereden, in Gent rijdt naar verwachting 65 procent van de dienstregeling. Ook in andere Belgische regio’s is er een beperkter aanbod als het gaat om bus- en tramverbindingen. Zo verwachtten eerder ook de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en de Waalse TEC hinder te ondervinden van de actiedag.

De actiedag is in het kader van een protest tegen een demonstratieverbod, waarvoor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een wetsontwerp klaar heeft liggen. Eerder waren er ook al protesten tegen het verbod, dat rechters de mogelijkheid geeft om relschoppers te weren van acties. Critici vrezen echter dat het verbod ook misbruikt kan worden om een vreedzaam protest in te perken.