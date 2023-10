AEX in het rood, verzekeraar NN boekte kleine winst

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag opnieuw met verlies gesloten. De zorgen over de rente en een recessie bleven boven de markt hangen. Verzekeraar NN Group ging licht omhoog en toonde daarmee verder herstel van de zware koersval van vorige week.

De hoofdgraadmeter op Beursplein 5 eindigde met een min van 0,6 procent op 719,67 punten. De MidKap zakte 2,5 procent tot 805,14 punten. Op de aandelenmarkten in Londen, Parijs en Frankfurt waren verliezen tot 1 procent te zien.

Beleggers zijn bezorgd dat de renteverhogingen van de Federal Reserve de Amerikaanse economie in een recessie kunnen drukken. Verschillende kopstukken van de Fed hebben aangegeven dat de rente nog verder verhoogd kan worden om de inflatie onder controle te krijgen. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties stijgen waardoor aandelen als belegging minder aantrekkelijk worden.

NN klom 0,3 procent. De verzekeraar kelderde vorige week woensdag na een uitspraak van het gerechtshof van Den Haag over zogenoemde woekerpolissen. Mogelijk moet NN daardoor honderden miljoenen aan compensatie gaan betalen. Unilever was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 0,5 procent.

ABN AMRO, staalconcern ArcelorMittal en betalingsverwerker Adyen waren de grootste dalers in de hoofdindex met minnen tot 3 procent. In de MidKap ging kunstmestproducent OCI fors onderuit met een verlies van 5,6 procent. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en verlichtingsbedrijf Signify hadden een moeilijke dag met verliezen tot 5,4 procent.

Bij de kleinere fondsen op het Damrak moesten de biotechnologen Pharming en Vivoryon het ontgelden met dalingen tot 5,7 procent. Ook speciaalchemiebedrijf Avantium stond onder druk met een verlies van 5 procent.

In Londen werd webshop Boohoo 2,3 procent lager gezet. De onlineverkoper van kleding sneed in zijn verwachtingen voor volgend jaar en gaat nu uit van een aanzienlijke omzetdaling omdat consumenten minder via internet shoppen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 89,69 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 91,03 dollar per vat. De euro noteerde 1,0456 dollar, tegen 1,0505 dollar een dag eerder.