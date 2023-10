Air France-KLM neemt groot belang in noodlijdend SAS

Air France-KLM neemt een aandelenbelang van 19,9 procent in de noodlijdende Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. Ook de investeringsmaatschappijen Castlelake en Lind Invest steken geld in SAS.

SAS maakte onlangs nog bekend meerdere biedingen van potentiƫle investeerders in overweging te hebben. De onderneming heeft te maken met financiƫle problemen en is in de Verenigde Staten zelfs verwikkeld in een zogeheten Chapter 11-procedure voor faillissementsbescherming.

De Deense overheid steekt ook geld in SAS. Samen met Air France-KLM en de investeerders gaat het om een totaalbedrag van bijna 1,2 miljard dollar. Daarvan komt 144,5 miljoen dollar voor rekening van Air France-KLM.

Air France-KLM gaat ook een samenwerking aan met SAS om zo de positie op de Scandinavische markt te versterken. Topman Ben Smith van het Frans-Nederlandse concern spreekt van een belangrijke dag voor SAS en Air France-KLM en zegt blij te zijn deel uit te maken van het financieringsconsortium dat is geselecteerd door het bestuur van SAS.

SAS werd zeer hard geraakt door de coronapandemie en gaat gebukt onder torenhoge schulden. De kapitaalinjectie moet nog wel worden goedgekeurd door de autoriteiten, waaronder de Europese Commissie en rechtbanken in de Verenigde Staten en Zweden.

Castlelake krijgt dan een belang van circa 32 procent in SAS en Lind Invest zal 8,6 procent bezitten. De Deense staat heeft 26 procent van de maatschappij in handen.

Voorzitter Carsten Dilling van SAS zegt dat een belangrijke stap is gezet in het transformatieproces van de maatschappij. De beursnotering van SAS in Stockholm zal worden geschrapt, aldus Dilling.

Het in 1964 opgerichte SAS zal zich ook terugtrekken uit de luchtvaartalliantie Star Alliance en uiteindelijk toetreden tot SkyTeam, waarvan Air France-KLM lid is.