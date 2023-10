Brussel: houd moderne chip, AI, quantum- en biotech weg bij China

De Europese Commissie wil vier cruciale technologieën uit handen van China en andere rivalen houden. Het gaat om de modernste halfgeleidertechnieken van bedrijven als het Nederlandse ASML, kunstmatige intelligentie (AI), quantumtechnologie en biotech.

De vier baanbrekende technologieën zullen volgens de commissie in belangrijke mate bepalen hoe de economie van de toekomst eruitziet. Maar ze kunnen ook dienen om bevolkingen te onderdrukken of oorlog te voeren. Daarom moet de Europese Unie ervoor zorgen dat ze concurrenten en tegenstanders voorblijft, klinkt het in Brussel. En in ieder geval niet van ze afhankelijk wordt, zoals van Russisch aardgas of medicijnen en zeldzame delfstoffen uit China.

De commissie gaat nog dit jaar met de EU-lidstaten in kaart brengen of bijvoorbeeld de export van de vier gevoelige technologieën aan banden zou moeten worden gelegd. Of dat de EU de productie in het eigen werelddeel moet opvoeren, nieuwe leveranciers moet zoeken of overnames vanuit het buitenland tegen het licht moet houden. “Het is uit met de naïviteit”, zei Eurocommissaris Thierry Breton dinsdag in Straatsburg.

De maatregelen zijn officieel niet op een specifiek land gericht. Maar het is een publiek geheim dat de EU vooral beducht is voor China en Rusland. Nederland belet onder meer al de uitvoer van de modernste ASML-chipmachines naar China.