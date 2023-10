CBS: veel minder goederen uit Rusland in zeehavens, meer uit VS

De aanvoer van goederen uit Rusland in Nederlandse zeehavens daalde vorig jaar hard. Vanuit de Verenigde Staten kwamen juist veel meer goederen Nederlandse havens binnen. Zo verdubbelde de hoeveelheid vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit dat land, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferd.

De totale aanvoer van lng nam in 2022 met 60 procent toe tot 16 miljoen ton. Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn sancties aan Rusland opgelegd. Hierdoor moesten alternatieven gevonden worden voor de aanvoer van verschillende grondstoffen uit Rusland, zoals aardgas. De gasaanvoer vanuit de VS verdubbelde mede hierdoor in het afgelopen jaar.

Rusland voerde vorig jaar 32 procent minder goederen aan ten opzichte van 2021. Toch kwamen de meeste goederen die de Nederlandse haven binnenkwamen in 2022 daar wel vandaan. Met name in de eerste helft van het jaar was er nog altijd een grote goederenstroom vanuit Rusland. Na extra sancties van de Europese Unie kwam daar verandering in. In verschillende sanctiepakketten werd de invoer van steenkool en aardolie(-producten) uit Rusland naar de EU verboden.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen de meeste goederen uit de VS. Rusland stond in die periode op plaats zes van landen die goederen in onze havens lost, na het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, China en Brazilië.

Uit de cijfers van het CBS komt ook naar voren dat de totale aan- en afvoer van goederen in Nederlandse zeehavens vorig jaar met 1,2 procent steeg tot 622 miljoen ton. Er werd vooral meer gelost en juist minder geladen. Met name de aanvoer van zogeheten natte bulkgoederen, zoals gas en aardolie(-producten), nam toe. Veel van de aardolie en aardolieproducten waren afkomstig uit landen in het Midden-Oosten en uit Afrikaanse landen zoals Egypte en Angola.