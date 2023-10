Geldmaat: klanten Rabobank en ING kunnen contactloos geld opnemen

Klanten van Rabobank en ING kunnen vanaf dinsdag geld opnemen uit een automaat zonder dat ze een bankpas in de geldautomaat hoeven te steken. Dit meldt Geldmaat, dat alle pinautomaten in Nederland in handen heeft. Een woordvoerster van Geldmaat meldt dat klanten van andere banken later ook contactloos geld op kunnen nemen. Klanten moeten daarbij nog wel de pincode intoetsen.

Geldmaat vervangt pinautomaten met apparaten die een zogeheten NFC-lezer hebben. Die functie maakt het mogelijk om te pinnen zonder een pas in een apparaat te hoeven steken. Zo’n NFC-lezer werkt ook met een bankpas via een smartphone in plaats van fysieke pas. Later maken banken dit ook mogelijk, zegt de woordvoerster. “Vaak ontwikkelen banken dit eerst voor de kaart en later pas voor mobiel, omdat daar een extra stap in zit.”

Andere banken dan Rabobank en ING willen volgens de woordvoerster ook regelen dat hun klanten geld op kunnen nemen zonder de pas in de automaat te steken, maar hebben dat nog niet mogelijk gemaakt vanuit hun kant. ABN AMRO laat klanten nog niet contactloos pinnen met een pas, omdat de bank twee jaar geleden zelf al een soort contactloos betalen heeft ontwikkeld buiten Geldmaat om. Klanten van ABN AMRO gebruiken daarvoor geen NFC-lezer, maar kunnen zonder bankpas geld opnemen via een QR-code in de bankapp. Wanneer klanten van ABN AMRO ook contactloos kunnen pinnen met een bankpas, weet Geldmaat niet.

ING maakte het een paar maanden geleden mogelijk om via zijn app een transactiecode aan te vragen en zo zonder pas geld te pinnen.

Overigens kan contactloos cash opnemen nog niet bij elke geldautomaat. Nog niet alle automaten zijn vervangen door een machine waarmee dit kan. Momenteel kunnen mensen alleen in de winkels van Geldmaat pinnen zonder dat ze de pinpas in het apparaat hoeven te steken. Binnenkort hoeft dit ook niet meer in andere winkels zoals boekhandels. Eind volgend jaar zijn de meeste automaten hiervoor geschikt, aldus Geldmaat.

Het bedrijf meldt verder dat ook kleinere banken zoals Knab, Triodos en de Volksbank contactloos pinnen in willen voeren. Onder die laatste bank vallen onder meer SNS, ASN Bank en RegioBank.