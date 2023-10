NAM stapt naar Raad van State om uitblijven vergunning Ternaard

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is dinsdag naar de Raad van State gestapt om het uitblijven van een vergunning voor gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese dorp Ternaard. Volgens de NAM is er nog altijd geen duidelijkheid vanuit het ministerie van Economische Zaken, ook al is de aanvraag voor de vergunning al ruim drie jaar geleden ingediend.

Met de stap naar de Raad van State gaat de NAM ervan uit “dat er op korte termijn duidelijkheid komt over deze vergunningaanvraag”. De oliemaatschappij eiste begin vorige maand ook al duidelijkheid of zij wel of niet naar aardgas mag boren in de Waddenzee.

De gaswinning onder het wad bij Ternaard is omstreden, omdat het schadelijk kan zijn voor de kwetsbare natuur aldaar. Zo kan de bodem verzakken, wat in combinatie met het stijgen van de zeespiegel ervoor kan zorgen dat het wad niet langer droogvalt. Eerder waarschuwde UNESCO Nederland al dat de Waddenzee de status van werelderfgoed kan verliezen als onder meer de gaswinning in het gebied mag doorgaan.