Netflix daalt op Wall Street na nieuws over duurdere abonnementen

Netflix is dinsdag geƫindigd tussen de dalers op de beurzen in New York. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldde op basis van bronnen dat de streamingdienst zijn tarieven weer wil verhogen. Dat zou Netflix willen doen in verschillende landen, maar waarschijnlijk gaan de prijzen in de Verenigde Staten en Canada als eerste omhoog.

Het aandeel van het streamingbedrijf daalde 0,9 procent. Met hoeveel de tarieven gaan stijgen en wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend. Warner Bros. Discovery (min 1,5 procent) maakte dinsdag al bekend de tarieven voor zijn streamingdienst Discovery+ in de VS en Canada met 30 procent te verhogen. Eerder maakte Disney+ ook al bekend meer te gaan vragen voor zijn abonnementen.

De stemming op Wall Street bleef verder erg bedrukt. Beleggers houden rekening met nog een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Dat heeft onder meer te maken met het aantal openstaande vacatures in de VS, waarvan dinsdag bleek dat dit aantal in augustus sterker is gestegen dan van tevoren werd verwacht. Ook meldde een kopstuk van de Federal Reserve voor een nieuwe verhoging te zijn als de economische omstandigheden in de VS geen verandering laten zien.

De Dow-Jonesindex stond aan het einde van de handelsdag 1,3 procent lager op 33.002,38 punten. De brede S&P 500 verloor 1,4 procent tot 4229,45 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 1,9 procent tot 13.059,46 punten.

Point Biopharma maakte een koerssprong van 85 procent. Dat gebeurde na het nieuws dat farmaceut Eli Lilly het medische bedrijf koopt voor een bedrag van 1,4 miljard dollar. Eli Lilly, dat met de overname onder andere een mogelijke therapie tegen prostaatkanker in handen krijgt, verloor 2,4 procent.

Boeing steeg 0,6 procent. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat United Airlines op het punt staat om vijftig 787 Dreamliners bij de vliegtuigbouwer te bestellen. Daarnaast zou de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij ook nog eens zestig A320-toestellen van Airbus willen aanschaffen.

Meta Platforms verloor 1,9 procent. Via verschillende media kwam naar buiten dat het socialmediaconcern in de Europese Unie overweegt om 10 euro per maand te vragen voor versies van zijn sites Facebook en Instagram zonder advertenties.

De euro was 1,0472 dollar waard, tegen 1,0456 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 89,58 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 91,16 dollar per vat.