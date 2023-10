Point Biopharma schiet omhoog op Wall Street na overnamenieuws

Het medische bedrijf Point Biopharma is dinsdag fors meer waard geworden op de beurs in New York. De grotere farmaceut Eli Lilly koopt de ontwikkelaar van nieuwe behandelingen van kanker voor 1,4 miljard dollar, maakten de twee bedrijven bekend.

Point Biopharma koerste bijna 84 procent hoger in de eerste handelsminuten. Ely Lilly, dat met de overname onder andere een mogelijke therapie tegen prostaatkanker in handen krijgt, verloor juist 0,9 procent.

De algehele stemming op de aandelenbeurzen in New York was bedrukt. Beleggers maken zich op voor nog een renteverhoging in de VS, nadat een kopstuk van de Federal Reserve daarop had gehint.

De Dow-Jonesindex zakte 0,5 procent tot 33.270 punten. De bredere S&P 500 verloor eveneens 0,5 procent tot 4268 punten en de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq zakte 0,6 procent tot 13.234 punten.

Op de obligatiemarkten stegen de rendementen op staatsschuldpapieren juist. Dat maakt aandelen relatief minder aantrekkelijk als belegging.

Meta Platforms verloor 0,5 procent. Via verschillende media kwam naar buiten dat het socialmediaconcern in de Europese Unie overweegt om 10 euro per maand te vragen voor versies van zijn sites Facebook en Instagram zonder advertenties. Met die stap hoopt Meta beter om te kunnen gaan met de aangescherpte privacywetgeving in de EU.

Computerbedrijf HP (plus 2,6 procent) profiteerde van een adviesverhoging door analisten van Bank of America. Kenners gaan ervan uit dat de markt voor laptops en pc’s binnenkort zijn dieptepunt heeft bereikt. HP zou in een goede positie zitten om de winst op te voeren als die markt weer aantrekt.

Beleggers reageerden gematigd positief op een bekendmaking van PNC Bank. Het financieel concern neemt een leningenportefeuille over die eerder aan de omgevallen Signature Bank toebehoorde. Het gaat om bepaalde kredietfaciliteiten voor met name private-equityfondsen. Het aandeel van PNC Bank steeg 1 procent.

Een vat Amerikaanse olie was 0,4 procent meer waard op 89,22 dollar per vat. Brentolie steeg 0,1 procent tot 90,77 dollar per vat. De euro was 1,0467 dollar waard, tegenover 1,0482 een dag eerder.