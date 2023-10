Proces tegen topman cryptobeurs FTX begint, lange celstraf dreigt

De van fraude verdachte oprichter van de failliete cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, dreigt jaren de cel in te moeten. Het strafproces tegen hem begint dinsdag en een New Yorkse rechter die de zaak overziet waarschuwde vorige week al dat de 31-jarige crypto-ondernemer een “zeer lange straf” boven het hoofd hangt als hij wordt veroordeeld. Met de val van FTX waren miljarden dollars gemoeid.

Bankman-Fried wordt gezien als het meesterbrein achter de de fraude bij FTX. Die fraude vond plaats door klantentegoeden door te sluizen naar investeringsfonds Alameda, waar hij ook oprichter van is en dat hier risicovolle beleggingen mee deed. Omdat klanten daardoor niet bij hun geld konden, ging FTX failliet. Bankman-Fried riskeert technisch gezien een celstraf van maximaal 110 jaar, al ligt het niet voor de hand dat de straf zo hoog uitpakt.

De verdachte werd vorig jaar gearresteerd op de Bahama’s. Later kon hij onder huisarrest verblijven in het huis van zijn ouders in Palo Alto, CaliforniĆ«. Daar kwam in augustus verandering in toen zijn borgtocht werd ingetrokken en hij opnieuw in de boeien werd geslagen. Bankman-Fried zou onder meer documenten hebben gelekt in een poging om een belangrijke getuige in de zaak tegen hem in diskrediet te brengen.

De oud-topman van FTX heeft tot nu toe altijd ontkend schuldig te zijn aan het fraudeschandaal. Maar voormalige zakenpartners hebben wel schuld bekend en werkten vervolgens mee met het onderzoek van justitie in de Verenigde Staten.

Dinsdag vindt naar verwachting alleen de selectie van de jury plaats die een oordeel over Bankman-Fried zal gaan vellen. Het begin van de inhoudelijke behandeling van de zaak staat voor woensdag in de agenda. De zaak duurt waarschijnlijk zo’n zes weken.

Er lopen nog meer aanklachten tegen Bankman-Fried. Zo zou hij ook hebben geprobeerd politici met donaties te beĆÆnvloeden. Die politici moesten dan voor FTX gunstige wetgeving regelen. Maar Bankman-Fried zou zich niet aan de regels voor politieke donaties hebben gehouden. Verder zijn er gedupeerden naar de rechter gestapt die nog veel geld terug willen claimen.