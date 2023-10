Russisch biermerk Baltika mag geen Carlsberg-bier meer maken

Het Russische biermerk Baltika mag in Rusland geen producten van de Deense bierbrouwer Carlsberg meer produceren, distribueren en verkopen. Carlsberg heeft, als reactie op de overname van alle activiteiten van het bedrijf in Rusland door de Russische staat, de licenties daarvoor ingetrokken. Het gaat om zowel regionale als internationale merken, zoals naast Carlsberg ook Grimbergen en Tuborg.

Carlsberg is in Rusland nog wel formeel eigenaar van Baltika. De invloed van Carlsberg op Baltika is echter zeer beperkt, ondanks het eigendomsrecht over de aandelen van het biermerk. Door een decreet van president Vladimir Poetin zijn de aandelen namelijk “tijdelijk” onder controle gesteld van Rusland. Carlsberg zegt druk uit te blijven oefenen op het bedrijf en Rusland, door “alle mogelijke maatregelen te nemen, ook juridische, om onze werknemers, bezittingen en activiteiten te beschermen”.

De bierbrouwer meldt dat er een uitloopperiode is tot april volgend jaar, waarin Baltika de huidige voorraden en materialen nog kan opmaken. “We zijn nu tot de conclusie gekomen dat we op dit moment geen weg zien naar een onderhandelde oplossing voor het verlaten van Rusland”, aldus Carlsberg in een verklaring. “We weigeren gedwongen te worden tot een deal onder onaanvaardbare voorwaarden, die de onrechtmatige overname van onze activiteiten in Rusland rechtvaardigen.”

Carlsberg meldt de waarde van alle activiteiten in Rusland volledig af te waarderen, wat volgens het bedrijf geen invloed heeft op de resultaten.

Rusland nam de controle over Baltika over in juli. Dat gold toen ook voor het Franse voedingsmiddelenconcern Danone. In april werden de Russische dochterondernemingen van het Duitse energieconcern Uniper en de Finse stroomproducent Fortum al onder staatscontrole geplaatst. Het Kremlin waarschuwde destijds dat het mogelijk meer westerse activa tijdelijk in beslag zou nemen als vergelding voor buitenlandse acties tegen Russische bedrijven in het buitenland.