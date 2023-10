UWV: openstaande vacatures verduurzaming van industrie verdubbeld

Het aantal openstaande vacatures voor beroepen die nodig zijn om de industrie te verduurzamen is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, meldt het UWV na een analyse. Het gaat bijvoorbeeld om technische beroepen in de werktuigbouw en elektro, maar ook om ICT’ers. Veel werknemers in dit soort sectoren gaan komende jaren met pensioen, terwijl het aantal studenten voor relevante opleidingen volgens het UWV daalt.

Bedrijven in de Nederlandse industrie moeten verduurzamen om minder CO2 uit te stoten, bijvoorbeeld door minder grondstoffen te gebruiken of over te schakelen op een andere technologie. Hiervoor moeten machines en installaties aangepast worden.

In april, mei en juni stonden bijna 51.000 vacatures open voor beroepen die nodig zijn voor het verduurzamen van de industrie. In dezelfde periode zeven jaar eerder stonden er nog minder dan 20.000 vacatures open.

Voor alle beroepen die nodig zijn om de industrie te verduurzamen is er ook een krappe arbeidsmarkt, zegt arbeidsmarktadviseur Suzanne IJzerma van het UWV. Zo is de vraag naar vaklieden sowieso al groot door de vergrijzing, met relatief veel 60-plussers onder de vaklieden binnen de industrie.