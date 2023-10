Zonneautomaker Lightyear richt zich voorlopig niet op zonneauto’s

Zonneautomaker Lightyear uit Helmond richt zich voorlopig niet meer op de productie van auto’s die rijden op zonne-energie. Dat bevestigt topman en medeoprichter Lex Hoefsloot van het bedrijf dinsdag na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Lightyear focust zich in plaats daarvan de komende tijd op het maken van zonnepanelen voor op elektrische auto’s.

De focus is volgens Hoefsloot veranderd omdat het langer duurt om de zonneauto’s op de markt te brengen. Daarnaast is er vanuit de industrie nu veel vraag naar zonnepanelen op auto’s. “Elektrische auto’s hoeven dan minder vaak opgeladen te worden en het maakt e-auto’s groener.” Hij meldt daarbij dat de EU steeds strengere eisen stelt over elektrische auto’s.

Verschillende media melden dat Lightyear medewerkers moet ontslaan vanwege de koerswijziging. Er zullen inderdaad banen verdwijnen, bevestigt Hoefsloot. Hoeveel is volgens hem echter nog niet duidelijk.

Lightyear blijft volgens Hoefsloot wel in gesprek met meerdere partijen over het op de markt brengen van het goedkopere type zonneauto van het bedrijf, de Lightyear 2. “De gesprekken met de partijen kunnen verschillende kanten op gaan”, zegt hij over de onderhandelingen. Met de Zuid-Koreaanse investeerder Sunbo lopen gesprekken over een financiering. Wanneer het bedrijf zich weer gaat richten op de productie van zonneauto’s hangt volgens hem af van de partijen en van de kapitaalmarkt.

Begin dit jaar stopte Lightyear plots met de productie van zijn eerste auto, de Lightyear 0. Toen waren er nog maar een handjevol auto’s van dit dure type van de band gerold. Kort na de productiestop ging Lightyear failliet. In april werd bekend dat het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart maakt en dat de toenmalige curator onder meer enkele (demo)voertuigen van het eerste model ging verkopen. Een groep loyale investeerders stak 8 miljoen euro in het bedrijf en maakte de doorstart mogelijk.

Na de doorstart moest Lightyear het massamodel Lightyear 2 gaan bouwen. In dit type auto was toen wel veel interesse, zo klonk het destijds. Momenteel zit Lightyear niet in geldnood, zegt Hoefsloot.